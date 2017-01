Slideshow

Zelfrijdende Audi Q7 'leert' van bestuurder 'Kunstmatige intelligentie essentieel voor autonome auto's'

Audi heeft op de CES in Las Vegas een Q7 staan die 'leert' van het rijgedrag van zijn bestuurder.

De Q7, die in dit geval in staat is zelf te rijden, wordt eerst door een bestuurder op een afgesloten testbaan rondgereden. Daarbij worden er diverse acties ondernomen na aanleiding van veranderende situaties op de baan. De Q7 registreert dat, en past vervolgens met behulp van kunstmatige intelligentie bepaalde reacties van de bestuurder toe in de autonome modus.



Heel concreet wordt niet omgeschreven aan wat voor leermomenten we dan moeten denken, maar Audi meldt nog wel dat het systeem onder allerlei weersomstandigheden en zowel in het licht als het donker werkt. Kunstmatige intelligentie speelt volgens Audi een sleutelrol in het ontwikkelen van autonome voertuigen. Eerder had Audi al een schaalmodel wat zelf leerde inparkeren.