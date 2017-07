Slideshow

Zarooq Sand Racer 500 GT gepresenteerd Woeste woestijnracer

In 2015 werden we door Zarooq Motors al op de hoogte gebracht van de komst van de Sand Racer. Inmiddels is een de eerste productieauto gepresenteerd: de 500 GT.

In december 2015 liet het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Zarooq Motors al weten dat het op termijn met de Sand Racer zou komen, een auto die zich wellicht het beste laat omschrijven als een opgehoogde coupé met offroadbanden voor wie geen zandzee te hoog zou moeten zijn. Vandaag maken we kennis met de Sand Racer 500 GT.

De Sand Racer 500 GT is een tweezits woestijnracer waarin een achter de voorstolen geplaatste 6,2-liter grote V8, geleend van General Motors, 525 pk en 660 Nm naar alle vier de wielen stuurt. De topsnelheid moet op 220 km/h liggen. Wie bang is daarmee snel door zijn brandstofvoorraad heen te zijn, wordt door Zarooq gerustgesteld. De brandstoftank heeft immers een inhoud van een stevige 130 liter. Schakelen gaat middels een sequentiële vijfbak. De 1.200 kilo wegende 500 GT staat op een onderstel dat veerwegen van 45 centimeter toelaat. De volledige, in België gebouwde, koets is uit koolstofvezel opgetrokken en in het interieur zijn behoorlijk wat vierkante meters leer verwerkt, iets waarvoor tuner Mansory is ingeschakeld.

De eerste exemplaren worden nog dit jaar geleverd. Zarooq Motors spreekt van een prijskaartje van maar liefst 450.000 dollar.