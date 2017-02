Slideshow

Winnaars Automotive Innovation Award bekend Nederlandse innovatie in de auto-industrie

Nederland barst van de innovaties voor de autowereld – dat was wel duidelijk na afloop van de feestelijke avond waarop de Automotive Innovation Awards werden uitgereikt door Jan Peter Balkenende en onder toeziend oog van honderden Nederlandse ondernemers.

Dat er in Nederland flink wordt gewerkt aan innovaties voor de autoindustrie was al snel duidelijk toen de inschrijving voor de Automotive Innovation Award werd geopend. Tientallen inzendingen kwamen binnen en negen ervan kregen na juryberaad een plek op de shortlist. Dat betekent drie inzendingen in elk van de van de categorieën (Services, Challenging Concepts en Technology). Tijdens een drukbezochte feestavond in het Louwman Museum in Den Haag werden de prijzen uitgereikt door juryvoorzitter Jan Peter Balkenende.

Categorie 1: Services

In de categorie Services, waar het om deel- en serviceconcepten, dataverzameling en –beheer gaat, was de award voor TomTom On Street Parking. Dat is een voorziening die automobilisten helpt stressvrij een parkeerplaats te vinden en je via een app laat zien waar in de stad vrije parkeerplaatsen zijn. Het oordeel van de jury: ";De oplossing die TomTom biedt is uniek, omdat TomTom On Street Parking real-time kan inschatten waar de kans het grootst is om een parkeerplaats te vinden. Daarmee verminderen onnodige vervoersbewegingen in stedelijke gebieden wat congestie vermindert en goed is voor het milieu."

Categorie 2: Challenging Concepts

Bij de Challenging Concepts, met daarin veelbelovende innovaties in de conceptfase en ideeën van aanstormend toptalent, gaat de titel naar Dutch Green Carbon. Met dit concept wordt duurzame, 'groene' carbon black (wat gebruikt wordt om de banden zwart en slijtvast te maken) gewonnen uit oude autobanden. Het juryrapport over Dutch Green Carbon: ";Deze innovatie recyclet autobanden waardoor de grondstoffen daarvan weer ingezet kunnen worden als duurzame grondstof. Het tot dusver niet goed kunnen hergebruiken van autobanden is een groot maatschappelijk probleem dat Dutch Green Carbon oplost."

Categorie 3: Technology

NXP Semiconductors won de award in de categorie Technology met de Radarchip. Deze chip herkent tijdens het rijden voorwerpen en waarschuwt of grijpt zelfs in bij gevaar. De jury: ";Fantastisch dat een Nederlands bedrijf als NXP de absolute wereldtop is op het gebied van chips in de automotive markt. De innovatie van de radarchip zal de wereld van mobiliteit radicaal veranderen. Deze innovatie biedt eindeloze kansen voor zelfrijdende voertuigen. Voor Nederland biedt het grote kansen voor werkgelegenheid en om mensen op te leiden in deze radicale verandering waar de wereld van mobiliteit voor staat."

Aanmoediging

De Stella, de gezinsauto op zonne-energie van Solar Team Eindhoven, kreeg een aanmoedigingsprijs. ";Dit soort initiatieven van studenten dat grote maatschappelijke problemen aan de kaak stelt, moet worden gestimuleerd. De CO2-uitstoot door de automotive industrie is een gigantisch maatschappelijk probleem dat met slimme innovaties – zoals Solar Team Eindhoven laat zien – opgelost kan worden."