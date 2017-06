Slideshow

Wereldreis met Subaru Van hier tot Tokio in een Forester

De zeventien jaar oude Subaru Forester van Dirk Jan Roeleven en Hester van der Vliet is na 500.000 kilometer toe aan zijn pensioen. Zijn oude dag mag hun Subaru slijten bij de fabriek in de buurt van Tokio. Daar brengen Dirk Jan en Hester hem hoogstpersoonlijk naar toe. Vandaag zijn ze vertrokken.

Al sinds de teller op 170.000 staat, rijden Dirk Jan Roeleven en zijn partner Hester van der Vliet met hun boswachtergroene Subaru Forester die ze ooit kochten voor vijfduizend euro. Anderhalve maand geleden tikte de auto de 500.000 kilometer aan. ";Ik heb de auto al lang geleden beloofd dat hij dan met pensioen kan. Daar mag hij van genieten op de plek waar hij vandaan komt: de fabriek in Yajima in de buurt van Tokio," vertelt Dirk Jan Roeleven. In het dagelijks leven is hij eindredacteur bij het televisieprogramma Andere Tijden Sport en documentairemaker; zijn partner Hester werkt bij De Wereld Draait Door.

Eerder maakte Dirk Jan een boek over zijn nieuwe fiets, die hij ophaalde bij een fietsenmaker in Italië nadat die op een vakantie kostenloos zijn oude fiets had gerepareerd. ";Ik beloofde hem daarop dat als ik ooit een nieuwe fiets zou kopen, ik dat bij hem zou gaan doen. Ik heb woord gehouden en ben vanuit Italië op mijn nieuwe fiets naar huis gereden. Nu besloot ik het andersom te doen: mijn oude auto breng ik terug naar de plek waar hij vandaan is gekomen. Volgens de planning zijn we een halfjaar onderweg."

Vorig jaar hingen de plannen van Roeleven en Van der Vliet ineens aan een zijden draad. ";Er vloog een bougie uit het motorblok. Omdat de auto toen ook toe was aan zaken als nieuwe banden en distributieriem, werd hij door de garage als opgegeven beschouwd. Bij de importeursvestiging van Subaru in Aalsmeer loopt werkplaatschef Jeroen Smit rond, die het wel een uitdaging vond om de auto weer op te lappen," en zo roffelde de Forester dus gewoon weer verder.

Hoe lang de trip is? ";Goede vraag. We rijden niet via de snelste weg. Plekken die we al gezien hebben, zijn van de route geschrapt. We komen dus bijvoorbeeld niet in Berlijn en Moskou. Elke kilometer moet nieuw zijn. In elk geval willen we een flink stuk de Wolga volgen en ook Kazachstan ligt op de route. Het toeval wil, dat ik de ex-wielrenner Rini Wagtmans ken, die honorair consul is van Kazachstan. Hij heeft direct de ambassadeur op de hoogte gesteld toen bij van onze plannen hoorde. Zodoende hebben we officiële documenten voor dat land waarin staat dat we doorgang moeten krijgen en hulp als we dat nodig hebben. Eén van de redenen dat de ambassadeur zo enthousiast was, is dat hij in zijn thuisland ook een Subaru Forester rijdt. Die heeft hij met pijn in het hart achtergelaten. We hebben van hem dus meteen een goed adres voor het onderhoud aan de auto gekregen. Is dat toeval of niet?"

Van Subaru Nederland krijgt het stel een aantal reserveonderdelen mee en er gaan twee reservebanden mee op het dak. Maar daar blijft het wel een beetje bij: ";Ik kan niet sleutelen en een route en de plannen voor onderweg liggen nog helemaal niet vast. Bij Subaru weten ze dat we onderweg zijn naar de fabriek. Ik hoop dus maar dat ze daar een aankomst voor ons regelen. In elk geval doen we rustig aan. We gaan niet door al te ruig terrein en het is niet de bedoeling dat we de auto helemaal tot op de draad verslijten. Ik heb besloten me de rijstijl van een vrachtwagenchauffeur aan te meten: rustig meerijden met het verkeer."