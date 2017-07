Slideshow

Wel en wee: Renault Espace Voorganger voorbij

Het is 2014 als een van de MPV-stamvaders, de Espace, breekt met zijn traditionele MPV-tradities. Inmiddels zijn we enkele jaren verder, tijd om te kijken hoe het de ruimtelijke Fransman tot op heden vergaat.

Renault injecteerde zijn Espace in 2014 met een dosis crossover-DNA, iets dat de auto een compleet ander voorkomen gaf. Waar de vierde generatie nog echt hét toonbeeld van een luchtkasteel was, kreeg Espace-nummer-vijf een veel gelikter getekende koets mee.

Renault Nederland laat ons weten dat sinds de marktintroductie van de huidige Espace in het eerste kwartaal van 2105 1.697 exemplaren zijn verkocht. Dat is bij benadering het dubbele van het aantal keer dat de vorige Espace binnen vergelijkbare termijn na zijn introductie over de toonbank ging. In het segment van de grote MPV-achtigen is de Espace marktleider, wat betekent dat de Espace auto's als de Volkswagen Sharan, Seat Alhambra, Ford S-Max en Ford Galaxy achter zich laat. Renault geeft aan dat het segment de laatste jaren continue krimpt, desondanks preseteert het model naar verwachting.

Renault biedt de de Espace momenteel aan met een 200 pk sterke 1.6 TCe. Het is de Espace met deze viercilinder aan boord, aangekleed als luxueuze Initiale Paris, die het vaakst over de toonbank gaat. Deze specificatie is goed voor ruim 40 procent van het verkoopvolume. Spoedig wordt de 1.6 TCe vervangen door een 2.0 TCe die 225 pk levert. De komst van deze nieuwe motorisering valt samen met een modeljaarupdate voor de Espace waarbij ook het R-Link-multimediasysteem wordt gemoderniseerd.

De Espace met nieuwe TCe-benzinemotor kost als Intens € 48.690. Wie topversie Initiale Paris wenst, moet € 55.790 reserveren. Dieselen kan met de 130 pk sterke dCi 130 vanaf € 46.090, terwijl die als Intens € 48.590 kost. Dezelfde dieselmotor met zeventrapsautomaat en dubbele koppeling kost € 58.790.