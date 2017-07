Slideshow

Wel en wee: Opel Astra én Opel Karl Ook niet-crossovers populair

Met de Crossland X, Grandland X en Insignia is Opel in rap tempo zijn modellengamma aan het vernieuwen. Wij vroegen Opel naar het de al iets langer op de markt zijnde Karl en Astra tot op heden vergaat.

De compacte Karl en de huidige Astra (J) verschenen in 2015 in de Nederlandse showrooms. Inmiddels hebben de auto's genoeg tijd gehad om zich te bewijzen. Opel Nederland weet ons te vertellen dat de Karl sinds zijn introductie in totaal 21.424 keer over de toonbank is gegaan. Daarmee presteert de compacte inzending volgens Opel boven verwachting en dat doet de kleine Karl nog steeds. In 2017 staat de verkoopteller inmiddels op 5.431 stuks.

Opel biedt de Karl in vier uitvoeringen aan, die allen over de 75 pk sterke 1,0-liter grote driecilinder beschikken. De Edition-uitvoering is leverbaar met zowel handgeschakelde vijfbak als met semi-automaat, maar het is de Edition met handbak die een groot deel van de klanten trekt. Deze variant is goed voor 28 procent van alle dit jaar verkochte Karls. Dertig procent van de verkochte Karls wordt met een Private Lease-constructie gereden. Ook hier is de 1.0 Edition met handbak de populairste uitvoering.

Astra

Grote broer Astra is sinds zijn introductie 18.598 keer verkocht waarvan er dit jaar 5.283 stuks een koper vonden, ook dit model scoort volgens Opel beter dan de vooraf opgestelde doelstelling. Ter vergelijk: de vorige generatie Astra werd in hetzelfde tijdsbestek 13.987 keer verkocht. De Nederlandse consument lijkt de 105 pk sterke 1.0 T de fijnste motorisering te vinden. Daarbij kiest 58 procent voor een Astra SportsTourer.