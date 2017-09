Slideshow

Wel en Wee: Kia Picanto Overtreft z'n voorganger

De nieuwe Picanto heeft inmiddels enkele maanden de tijd gehad om de Nederlandse consument voor zich te winnen. AutoWeek vroeg Kia Nederland hoe het de auto tot nu toe vergaat.

De Picanto is veruit het populairste model dat Kia in Nederland op de markt heeft gebracht. Sinds het aantreden van de eerste generatie zijn er een kleine 100.000 exemplaren op naam gezet. De Rio volgt op plek twee met 44.112 verkochte exemplaren. De verwachtingen voor de derde generatie Picanto zijn dan ook hooggespannen. "Inmiddels zijn er precies 4.256 exemplaren verkocht en daarmee overtreft de Picanto onze verwachtingen", aldus de importeur. "De vorige Picanto was tot op het laatste moment nog succesvol, maar de nieuwe generatie geeft vergeleken met dat model nog een extra boost."

Kia schat dat ongeveer een derde van de Picanto-kopers uit een Kia stapt, het grootste deel daarvan reed al Picanto. "We zien veel overstappers uit een Renault (Twingo) komen, maar ook zijn er veel Ford-, Peugeot- en Volkswagen-rijders die een Picanto kiezen."

De 67 pk sterke 1.0 CVVT is veruit de populairste motorisering van de Picanto, al is de 1.2 als GT-Line volgens Kia ook goed voor een aanzienlijk deel van de verkopen. Die presteert in elk geval "boven verwachting". De 1.2 is de enige krachtbron in de Picanto die ook aan een automaat te koppelen is. Daar is geen enorme vraag naar. "Ongeveer twee procent van alle verkochte Picanto's is een 1.2 met automaat."