Wel en wee: Kia Niro 60 procent is nieuwe Kia-klant

Met de Niro voegde Kia begin 2016 een hybride cross-over aan zijn gamma toe, een auto die inmiddels ruim een jaar de tijd heeft gehad om de Nederlandse consument te verleiden. We vragen Kia Nederland hoe het de auto tot op heden is vergaan.

Het is februari 2016 als Kia in Chicago de Niro presenteert, een hybride cross-over die een maand later ook in Europese trim naar voren werd geschoven tijdens de Autosalon van Genève. Logischerwijs speelde Kia voor de aandrijving van z'n hybride Niro leentjebuur bij zustermerk Hyundai. Een 105 pk sterke 1,6 liter grote GDI-viercilinder verzorgt samen met een 44 pk sterke elektromotor de aandrijving.

In juli vorig jaar verscheen de Niro in de Nederlandse showrooms, al werden de orderboeken een maand eerder geopend. Sinds zijn marktintroductie heeft Kia in ons land 4.454 exemplaren aan de man gebracht, een aantal dat volgens de importeur aansluit op de verwachtingen. Kia wist een behoorlijk aantal nieuwe klanten te trekken. Volgens Kia Nederland wordt ongeveer 40 procent van de Niros aan trouwe Kia-klanten verkocht, terwijl maar liefst 60 procent van de Niro-kopers afkomstig is uit een 'vreemd merk'. "Onder de inruilers van een vreemd merk zien we veel Nissans Qashqai, diverse modellen van Toyota (Auris, Prius en Verso), maar ook relatief veel Franse merken, Opels en Hyundais," aldus de importeur. Het gros van de kopers kiest voor de boven de Comfortline gepositioneerde DynamicPlusLine en ExecutiveLine.

Zustermerk Hyundai komt volgend jaar met een volledig elektrische versie van zijn Kona op de proppen. Van de Niro is al een PHEV-versie gepresenteerd en achter de schermen wordt bij Kia uitgedacht of ook van de Niro een volledig elektrische variant moet verschijnen. Of de PHEV-versie ook naar Nederland komt, wordt door Kia momenteel eveneens onderzocht.