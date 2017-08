Slideshow

Wel en wee: Ford Mondeo 'D-segment onder druk'

Ford's huidige Mondeo verscheen na enige vertraging in 2014 op de Nederlandse markt. Tijd om uit te zoeken hoe het de auto tot nu toe is vergaan.

Het is januari 2012 als Ford tijdens de North American Auto Show de Fusion presenteert, een auto die in september van hetzelfde jaar ook als Mondeo voor de Europese markt naar voren wordt geschoven. Helaas voor Ford én voor de Nederlandse consument zou het nog tot september 2014 duren alvorens de D-segmenter, die voor het eerst ook als weelderig aangeklede Vignale geleverd kon worden in de showrooms te vinden was. Het sluiten van Ford Genk had als gevolg dat er in Fords fabriek in het Spaanse Valencia heftig verbouwd moest worden om plaats te maken voor de Mondeo-productielijn.

Inmiddels is de huidige Mondeo bijna drie jaar op de markt en in die tijd heeft Ford Nederland 5.390 exemplaren aan de man gebracht. De Nederlandse importeur is daar tevreden mee, maar erkent de groeiende populariteit van cross-overs die invloed heeft op veel segmenten. "In de eerste zeven maanden van dit jaar hoeft de Mondeo alleen de Volkswagen Passat en de Talisman in zijn segment voor zich te dulden. Dat voldoet aan de verwachtingen, maar het D-segment an sich staat natuurlijk wel onder druk."

Naar eigen zeggen is bij benadering zo'n 60 procent van de Mondeo-rijders al klant van Ford. Omdat het gros van de Mondeos wordt geleaset, is moeilijk te traceren welke auto's men achterlaat. "Wel is bekend dat er regelmatig klanten uit de hoek van Renault en Opel komen," laat Ford Nederland ons weten.

Ford biedt de Mondeo aan als Trend, St Line, Titanium en Vignale. Sub-toplijn Titanium is met een aandeel van zo'n 60 procent het populairst, gevolgd door de ST-Line, Trend en de Vignale. Daarbij moet gezegd worden dat de Vignale alleen met 203 pk of 240 pk sterke 2.0 EcoBoost en met de 180 pk of zelfs 210 pk sterke 2.0 TDCi dieselmotor is te krijgen, beduidend dikkere motoren.

Sinds januari 2015 levert Ford ook de 125 pk sterke 1.0 Ecoboost, een blok eerder in kleinere broer Focus debuteerde, in de Mondeo. Deze motorversie weet slechts 1,1 procent van de Mondeo-klanten aan zich te binden. Gezien de Mondeo veelal door een zakelijke rijder wordt bestuurd, is het niet verwonderlijk dat zo'n 80 procent van de verkochte Mondeos een dieselmotor onder de kap heeft. De populairste krachtbron is dan ook de 120 pk sterke 1.5 TDCI die goed is voor een aandeel van 39,7 procent. De 150 pk sterke 2.0 TDCI staat met een aandeel van 29,6 procent op de tweede plek. Positie drie gaat naar de 160 pk sterke 1.5 EcoBoost die 17,6 procent van de Mondeo-klanten voor zich weet te winnen. De 180 pk sterke 2.0 TDCI sluit aan in de rij met een aandeel 7,2 procent, gevolgd door de 203 pk sterke 2.0 Ecoboost (1,8 procent). De hybride Mondeo is met 95 verkochte exemplaren eveneens goed voor een aandeel van 1,8 procent. De krachtigste Mondeo's staan onderaan de populariteitslijst. De 240 pk sterke 2.0 Ecoboost (altijd een Vignale) is 50 keer over de toonbank gegaan en scoort daarmee een aandeel van 0,9 procent. De 210 pk sterke 2.0 TDCI, ook altijd een Vignale, sluit met 13 verkochte exemplaren (0,2 procent) de lijst af.

In januari 2016 liet Ford tijdens dezelfde show als waar de Fusion vier jaar eerder zijn publieksdebuut beleefde, een gefacelifte Fusion gepresenteerd. Op termijn gaat ook onze Mondeo onder het mes. Wanneer dat precies gebeurt, houdt Ford Nederland nog even geheim.