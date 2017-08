Slideshow

Wel en wee: Dacia Duster Lauréate en voorwielaandrijving populair

Nemen we een kijkje in de showroom van Dacia, dan komen we daar de Duster als oudste model tegen. Een opvolger zit in het vat, tijd om te de huidige generatie onder de loep te nemen.

Eind 2009 presenteerde Dacia de productieversie van de Duster, een voordelige aanbieding voor klanten die in de markt zijn voor een stoere SUV zonder een overdaad 'tierelantijnen'. Het model verscheen in 2010 op de Nederlandse markt en werd in 2009 voorafgegaan door een opvallend studiemodel. Hetzelfde jaar gaf het Roemeense merk, dat dankbaar gebruikmaakte van het feit dat het in Renaults magazijnen mocht winkelen, met een ijsracer weg hoe de definitieve Duster zou opdrogen. Sinds de Nederlandse introductie zijn in ons land volgens Dacia Nederland zo'n 7.800 exemplaren aan de man gebracht. 2011 was het absolute topjaar voor de Duster, toen vonden 2.137 exemplaren een eigenaar. Vorig jaar werden 870 stuks verkocht, meer dan de 813 en 845 die in respectievelijk 2015 en 2014 werden besteld.

"Daarmee overstijgt de Duster de verwachtingen, al zijn de wereldwijde verkoopcijfers indrukwekkender," vertelt de importeur. Welke auto's bij de dealers ingeruild worden op een Duster, zijn bij Dacia niet bekend. Wel zegt het merk dat je bij Dacia-rijders zelf verschuivingen ziet. "Klanten stappen bijvoorbeeld over van een Sandero Stepway naar een Duster."

Dacia levert de Duster als Robust, Lauréate en sinds 2016 ook als Black Shadow. Het is de Lauréate die de meeste klanten aan zich weet te binden. Volgens de importeur bestelt 90 procent van de klanten een Dacia met een benzinemotor. Momenteel is dat de geblazen TCe 125. Voorheen stond ook een atmosferische 1.6 op de bestellijst. De overige tien procent kiest dus voor een zelfontbrander, momenteel de 110 pk sterke dCi. Eerder had Dacia ook een 90 pk sterke variant op de prijslijst.

Alle enzine- als dieselversies zijn tegenwoordig met vierwielaandrijving te krijgen, al kiest het gros van de klanten voor de reguliere voorwielaangedreven uitvoering. Slechts vijf procent van de kopers vinkt de 4x4 aan. De meest populaire optie op een hagelnieuwe Duster blijkt het reservewiel te zijn. "Dacia-klanten spelen het graag op safe en nemen het liefste altijd een reservewiel mee voro de zekerheid," besluit Dacia Nederland.

Een volledig nieuwe Duster zit in het vat, een auto die al door onze spionagefotograaf is vastgelegd. Het zal niet lang meer duren eer deze op de markt verschijnt.