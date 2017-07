Slideshow

Wel en wee: BMW 7-serie In Nederland zijn voorganger voorbij

Deze week is het twee jaar geleden dat BMW de huidige, zesde generatie van vlaggenschip 7-serie aan de wereld voorstelde. Tijd tijd dus om uit te zoeken hoe het de topman uit het Duitse Dingolfing tot op heden vergaat.

Het is 10 juni 2015 als BMW de huidige 7-serie presenteert, een model dat op het modulaire CLAR-platform werd gezet en daarmee niet alleen gereed werd gemaakt voor een hele rits nieuwe technologie, maar tevens tot 130 kilo aan gewicht verloor. Vier maanden na zijn onthulling verscheen het model op de Nederlandse prijslijsten en sindsdien zijn er 597 exemplaren in ons land verkocht.

Van die net geen 600 7-series is plug-inhybride 740e is met 176 verkochte exemplaren het meest in trek, gevolgd door de 730d die 171 keer een eigenaar vond. In 74 procent van de gevallen werd de 'korte' 7-serie besteld (G11). De overige 26 procent werd logischerwijs als L aangevinkt. Van de absolute topversie M760Li (G12) zijn acht keer de sleutels overhandigd.

Uit bij BMW Nederland opgevraagde cijfers valt op te tekenen dat de huidige 7-serie (G11/G12) in zijn eerste volledige verkoopjaar 408 keer over de toonbank ging. Zijn voorganger was in zijn eerste verkoopjaar (2009) met 253 verkochte exemplaren minder in trek. 2016 was een jaar waarin een stevig fiscaal voordeel op plug-inhybrides te halen viel, iets dat met ingang van 2017 niet meer zo is. Dit jaar heeft BMW tot op heden 127 7-series verkocht. Vergelijken we dat met de verkoopcijfers van de vorige 7-serie met diezelfde periode in 2010, dan valt de teller met 94 stuks eveneens lager uit.

BMW laat weten dat van de inruilauto's, voor zover er gegevens van bekend zijn, zo'n 85 procent uit BMW's bestaat. Daarvan bestaat ongeveer de helft uit 7-series. Ook worden er relatief veel 5-series, 6-series en X5's bij de dealer achtergelaten.