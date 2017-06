Slideshow

Wel en wee: Alfa Romeo Giulia Benzine- en dieselversies gaan gelijk op

Alfa Romeo is sinds een jaar terug in het D-segment met de Giulia. Wij kloppen bij Alfa Romeo Nederland aan en vragen naar het wel en wee van de auto die vorig jaar de tongen wist los te maken.

Jarenlang heeft Alfa Romeo het zonder D-segmenter moeten doen. De 159, die de fameuze 156 in 2006 opvolgde, werd in 2011 van de markt gehaald en het duurde tot medio vorig jaar alvorens Alfa Romeo de langverwachte Giulia losliet. Volgens Alfa Romeo scoort de Giulia geheel volgens verwachtingen, en "[...] groeien de verkoopcijfers nu snel richting de 1.000 stuks."

Welke auto's de klanten achterlaten bij de dealers, is bij Alfa Romeo niet bekend. Wel blijkt dat "[...] veel Giulia-bezitters in het verleden vaak Alfa Romeos reden, vooral een 156 of 159." Zo'n dertig procent van de verkochte Giulias werd verkocht op de particuliere markt, de overige 70 procent betreft een zakelijke bestelling. Opvallend is dat de verdeling benzine/diesel vrijwel 50/50 is. Op benzinevlak is de populairste motorisering de 200 pk sterke 2.0T. De populairste dieselaar is de 180 pk sterke 2.2 JTD als Advanced Efficiency Super.

De Giulia debuteerde als machtige 510 pk sterke Q. "Daar hebben we er 22 van verkocht." Subtopper Veloce, met 280 pk sterke 2.0T in het vooronder, is 44 keer over de toonbank gegaan. Al met al is Alfa Romeo tevreden met de prestaties van de Giulia. "We zijn nieuw in het segment van de premium D-segmenters en staan nu al op de vierde plek achter de BMW 3-serie, de Mercedes-Benz C-klasse en de Audi A4."