Slideshow

Wegen naar het zuiden overvol Vertragingen tot anderhalf uur

De snelwegen naar het zuiden van Europa zijn zaterdag flink volgelopen met vakantieverkeer. In Zwitserland is het zoals elke zomer erg druk bij de Gotthardtunnel naar Italië. Daar moeten automobilisten zeker anderhalf uur geduld hebben, meldt de ANWB. Ook bij Chiasso richting Milaan is het aanschuiven.

In Frankrijk stremt het verkeer op de A7 (Autoroute du Soleil). Er staat al de hele ochtend file tussen Lyon en Valence, die anderhalf uur vertraging oplevert. Op de A9 naar Spanje staat het behoorlijk vast voor Béziers. Deze zaterdag is overigens nog geen Zwarte Zaterdag in Frankrijk, de eerste daarvan is pas volgend weekend.

Vakantieverkeer in het zuiden van Duitsland kampt met vertraging door de vele wegwerkzaamheden. Het staat vast op de A3 voor Neurenberg en op de Fernpass tussen Füssen en het Oostenrijkse Reutte. In Oostenrijk waren er eerder op de ochtend problemen voor de Tauerntunnel in de A10 naar Villach, maar in de loop van de dag schoven de files meer richting Salzburg.