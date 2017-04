Slideshow

Wéér Dodge Challenger Demon Beperkt officieel

Na een enorme hoeveelheid teasers en spionagebeelden van een ongecamoufleerd exemplaar, is nu de eerste officiële afbeelding van de Dodge Challenger Demon online gelekt.

Toegegeven: voor een Amerikaanse coupé die niet eens leverbaar wordt in Europa en hier in ieder geval onbetaalbaar zal zijn, is dat érg veel aandacht. We nemen het Dodge niet kwalijk, want de Demon is een compromisloos monster dat zijn gelijke op het gebied van brute kracht nauwelijks kent.

Het feit dat je dit nog steeds leest, bewijst in ieder geval dat er nog steeds interesse is in de 'muscle car aller muscle cars'. De foto hierboven is de eerste offciële afbeelding van de Demon, al is die plaat nog niet via de officiële kanalen op internet beland. In tegenstelling tot het grijze exemplaar heeft deze rode auto geen zichtbare boutjes in de gigantische wielkastverbreders. Wel is de enorme luchthapper – de grootste ooit, aldus Dodge - natuurlijk present, net als de imponerende voorbumper en gigantische wielen.

Morgen komt er eindelijk een einde aan de gigantische stroom Demon-nieuws, want dan wordt de auto officieel onthuld.