Wat als... Suzuki Swift Cabrio Komt de betaalbare zonaanbidder terug?

In de jaren ’90 leverde Suzuki een volwaardige cabrioletversie van de Swift. De komst van het nieuwe model roept een vraag op: komt dat relatief goedkoper open model ooit terug?

De open Swift die in 1992 gelanceerd werd was een opmerkelijke auto. Het was de kleinste en goedkoopste cabrio op de markt en voor de gelegenheid maakte Suzuki er een tweezitter van. Een rolkooi ontbrak, wat in ieder geval voor het uiterlijk veel goeds betekende. De eenvoudige cabrioletkap viel keurig onder kunststof afdekplaat, maar de verhoudingen van de open Swift zijn niet met die van andere modellen te vergelijken. Let bovendien eens op de manier waarop Suzuki van een standaard Swift-deur een 'stijlloos' exemplaar maakte: de deur neemt een kortere weg dwars door de A-stijl. Net als z'n dichte broertje werd de Swift Cabriolet onder allerlei merk-en typenamen aan de man gebracht. Amerikanen kenden 'm als Suzuki Cultus, maar dankzij een deal met General Motors ook als Geo Metro en Pontiac Firefly.

Dankzij de Mini Cabiolet, een auto waar de nieuwe Swift qua verhoudingen enige overeenkomsten mee heeft, is het samenstellen van bovenstaande afbeelding een relatief eenvoudige klus. We laten de enorme kofferbak van de tweezits configuratie voor wat-ie is en gaan in plaats daarvan voor een meer bruikbare vierzits configuratie. Zelfs de achterste portieren mogen van ons blijven: wanneer dient de eerste autofabrikant zich aan die met een vierdeurs cabriolet durft te komen? De verstopte achterste deurgrepen weten deze unieke eigenschap keurig te verbergen. Nadeel van de achterbank is dat het cabrioletdak niet ín, maar óp de auto wordt opgeborgen. Ook wordt de achterklep er erg klein van, maar in tegenstelling tot Mini opteren we voor een naar boven schanierend exemplaar. De Fiat 500C bewijst dat dat nog best een bruikbare opening kan opleveren.

Wat vind jij: moet Suzuki deze Swift cabriolet daadwerkelijk gaan bouwen, of heeft het origineel terecht nooit een opvolger gekregen?