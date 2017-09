Slideshow

VW-topman: EV-offensief 'misschien wat laat' Volkswagen Group 'ging voor tweede ronde'

De topman van de vrachtautotak van Volkswagen Group heeft aangegeven dat het concern aanvankelijk een afwachtende houding had tegenover elektrische auto's. Daarbij vraagt hij zich openlijk af de focus op EV's misschien te lang op zich liet wachten.

In gesprek met het Duitse Der Tagespiegellicht Andreas Renschler, topman van de vrachtautotak van de Volkswagen Group, de aanloop naar het EV-offensief toe. Daarbij geeft hij aan dat Volkswagen niet de rol van pionier op het gebied van elektrisch vervoer aan wilde nemen. Volgens Renschler wil het concern 'vanwege de vaste klantenbasis kwaliteit en betrouwbaarheid kunnen bieden'. Dat betekent ook dat er een langere aanlooptijd nodig is.



Op de vraag of men daardoor wat laat is met uitgebreide EV-plannen, reageert Renschler: "Misschien waren de Duitse fabrikanten wat laat. Dat kan." De topman nuanceert dat wel enigszins, want "(...)wie snel wil zijn, moet ook goed en betrouwbaar zijn." Hij prijst nieuwkomers als Tesla, want "(...)soms helpt het als anderen met ideëen komen en daarmee de grotere spelers stimuleren." Volkswagen Group ziet zich volgens Renschler in dit geval meer als volger.



Elektrische toekomst Volkswagen Group

Inmiddels is de Volkswagen Group druk aan het voorbereiden op een EV-offensief. Op het modulaire MEB-platform moet een heel scala aan volledig elektrische modellen verschijnen. Volgens de CEO van het concern, Matthias Müller, moet in 2025 een vierde van alle nieuwe auto's volledig elektrisch aangedreven zijn. In 2020 komt de productieversie van de Volkswagen I.D. op de markt, waarna onder datzelfde label meer elektrische modellen komen. Ook dochtermerken Skoda en Audi zullen rond die tijd met de eerste puur als EV ontwikkelde modellen op de markt komen.