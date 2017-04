Slideshow

VW: 'EV's krijgen zelfde prijs als reguliere auto' Volkswagen maakt elektrisch rijden voordeliger

Tijdens de Auto Shanghai-beurs werd duidelijk dat Volkswagen druk bezig is met een opvallend charmeoffensief. De Duitse fabrikant is voornemens zijn elektrische voertuigen van prijskaartjes te voorzien die vergelijkbaar zijn met die van de reguliere modellen.

Volkswagen doet er momenteel alles aan om de wrange smaak van dieselgate zo snel mogelijk weg te spoelen en richt alle pijlen daarbij op elektrisch aangedreven voertuigen (EV's). Met een aantal hypermoderne studiemodellen in ontwikkeling en de volledig elektrische e-Golf die sinds begin dit jaar leverbaar is, treedt de door tegenslagen geplaagde fabrikant de toekomst met hernieuwd vertrouwen tegemoet. En nu durven de Duitsers zelfs te stellen dat zij in de toekomst EV's gaan leveren met prijzen die overeenkomen met die van Volkswagens benzine- en dieselmodellen. In een gesprek met de aanwezige pers op de Shanghai Auto-beurs vertelde Christian Senger, chef van VW's elektrische divisie, dat het merk momenteel grote stappen maakt op het gebied van elektrificatie van de modellen. Senger, die in zijn vorige functie bij BMW onder meer verantwoordelijk was voor de elektrische i3, beweert dat 'het aanbod van elektrische auto's voor de prijs van reguliere een echte game changer is'. ";Het is bovendien hard nodig om afstand te nemen van de verbrandingsmotor om het merk Volkswagen opnieuw uit te vinden", aldus Senger.

Prijsverschil

In de regel hangt er een fors prijskaartje aan elektrische varianten van benzineauto's. Zo moet een e-Golf minimaal € 37.900 kosten, terwijl een vergelijkbare vijfdeursbenzineversie al mee naar huis mag voor € 21.920. In het geval van de e-Up is dat verschil nog groter: een gewone vijfdeurs-Up kost € 11.060, terwijl de e-Up € 26.500 moet opbrengen.

Ook bij andere merken zijn die verschillen vrij rigoureus. De elektrische versie van de Smart Forfour kost € 22.980 tegenover € 11.196 voor de benzineversie. Bij Mercedes-Benz krijg je voor € 29.900 al een nieuwe B-klasse mee naar huis, terwijl je voor de Electric Drive € 41.625 moet ophoesten. Alleen bij Renault zijn de verschillen minder groot. Als je in de markt bent voor een elektrische bestelauto, kun je bij hen aankloppen voor een Kangoo Z.E., die ze voor € 27.825 van een grote strik voorzien. De benzineversie is met € 23.490 slechts marginaal goedkoper in vergelijking met eerdergenoemde auto's.

Anticiperen

Het is duidelijk dat Volkswagen met dit charmeoffensief anticipeert op het gierende enthousiasme over de Tesla Model 3, die met een verwachte vanafprijs van tussen de € 35 en 40.000 (het blijft voorlopig speculeren) een stuk voordeliger is dan andere modellen van het Amerikaanse merk. Als Volkswagen het daadwerkelijk voor elkaar krijgt om zijn elektrische modellen tegen aantrekkelijker prijzen in de markt te zetten, kan dat ondanks Tesla's enorme voorsprong in techniek (no pun intended) nog weleens voor een kentering zorgen.

