Vragen over toename aantal tolken bij CBR Worden er antwoorden voorgezegd?

Vorig jaar verdubbelde het aantal tolken dat werd aangevraagd bij een theorie-examen. Dat roept vragen op bij de Vereniging Rijschool Belang, want het zou wijzen op frauduleuze praktijken.

Het is in Nederland mogelijk om, tegen bijbetaling, een tolk in te schakelen die tijdens het theorie-examen de vragen voor je vertaalt. Volgens het VRB is het opvallend dat er afgelopen jaar bijna twee keer zoveel tolken werden aangevraagd, bericht De Telegraaf. De vereniging wil nagaan of antwoorden worden voorgezegd door tolken. Dat kan de plotselinge toename in populariteit verklaren. Hierover gaat men binnenkort in gesprek met het CBR.



Het CBR geeft in een reactie aan geen signalen te hebben dat er inderdaad wordt gefraudeerd. "Tolken kunnen overigens alleen worden ingezet bij individuele examens, en dat aantal is vorig jaar inderdaad fors gestegen van 4.000 in 2015 naar 8.000. Hoe dat komt is voor ons ook gissen," aldus het CBR.



De vermoedens dat er daadwerkelijk wordt voorgezegd door tolken, worden door de statistieken versterkt. Vorig jaar werden 46,9 procent van de theorie-examens met ondersteuning van een tolk met goed gevolg afgelegd. 42,9 procent slaagde zonder aanwezigheid van een tolk. Een jaar eerder lag het nog verder uit elkaar: respectievelijk 48,9 procent tegenover 42,9 procent.