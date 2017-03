Slideshow

'Vorm van de toekomst': Scilla Concept Is dit de auto van 2030?

Volgens een aantal visionairs uit de auto-industrie is deze Scilla Concept wat we van de toekomst mogen verwachten.

Bij de Scilla Concept, onthuld in Genève, gaat het eigenlijk alleen om het plaatje. Dit is namelijk hoe, volgens een groep studenten van de Italiaanse designbureaus IED en Pininfarina, een auto er in 2030 in grote lijnen uitziet. Ze werden bij het ontwerpen ook van input voorzien door het Italiaanse automedium Quattroruote.



Veel informatie krijgen we niet over de auto, maar onze ogen kunnen hun werk doen. De Scilla is 4,55 meter lang en slechts 1,95 meter breed. We zien vanaf de voorkant een hele brede, gestroomlijnde koets die helemaal om de voorwielen hangt. Naar achteren loopt de vorm spits toe en de achterwielen houden zich onder een soort afdak schuil. De vorm van de Scilla heeft wel wat weg van een rog. Onder het bijzondere uiterlijk is er plaats voor twee inzittenden, die achter elkaar zitten. De naam Scilla werd verkozen door volgers van het project op Facebook, via een poll.