Vooruitblik: wat brengt Detroit Relevante concepts!

Op 8 januari slaan de deuren van de North American International Auto Show wagenwijd open. Dít is wat je er tegen kunt komen!

Autofabrikanten brengen steevast een aantal verrassingen mee naar grote autobeurzen en ongetwijfeld lopen we ook tijdens de NAIAS in Detroit tegen een stel onverwachte nieuwelingen aan. Daarover kunnen we logischerwijs geen letter op het digitale papier zetten. Wel zetten we de auto's voor je op een rij die in ieder geval wél debuteren op misschien wel belangrijkste autobeurs van de Verenigde Staten.

Audi Q8

Het is inmiddels een cliché aan het worden, maar de SUV met aflopende daklijn krijgt van autofabrikanten de laatste tijd zeer veel aandacht. BMW heeft de X4, X6 en spoedig een X2 en van Mercedes-Benz kennen we de GLC Coupé en GLE Coupé inmiddels al even. Van Audi kennen we een dergelijk model nog niet, maar tijdens de North American International Auto Show trekt het merk het doek van de Q8 Concept, een studiemodel dat vooruitblikt op een cross-over van Q7-formaat met sportievere aspiraties.



Chevrolet Traverse

Noord-Amerikaanse autoshows staan vol van de nieuwe modellen die puur voor de Noord-Amerikaanse markt zijn bestemd. De nieuwe generatie Traverse die in Detroit debuteert, is er daar één van. Naar Europese maatstaven wordt ook de nieuwe Traverse weer een forse SUV, al zal de Amerikaanse consument niet steil van achterover slaan. In de Chevy-showroom moet het namelijk twee broers boven zich dulden: de Tahoe en diens langere tweelingbroer Suburban.

Honda Odyssey

In dezelfde relevantiecategorie als de Traverse hebben we de nieuwe generatie Odyssey die Honda meebrengt naar Detroit. De eerste generatie van deze in de Verenigde Staten immens populaire MPV was tussen 1995 en 2001 in ons land als Shuttle op de prijslijsten te vinden.



Kia GT

Wat ooit begon als GT Concept droogt in Detroit op in productievorm. We weten nog niet hoe deze gelikt gelijnde Kia gaat heten, maar dat Kia de pijlen heel hoog heeft gericht staat buiten kijf. We hopen ten zeerste dat de auto ook Nederlandse bodem onder zijn wielen krijgt, al is dat nog niet zeker.

Lexus LS

Lexus staat op het punt zijn vlaggenschip aan een nieuwe, vijfde generatie te helpen. De nieuwe LS krijgt een koets mee die geïnspireerd is op de LF-FC Concept, en dat belooft heel veel goeds!

Mercedes-Benz E-klasse Coupé

De verrassing is er natuurlijk al van af, de E-klasse Coupé is immers al lang en breed aan het digitale publiek getoond. De nieuwe generatie E Coupé, mét kenmerkend extra zijruitje, beleeft in Detroit zijn showdebuut. De E-klasse-familie is bijna compleet, we wachten alleen nog op de E-klasse Cabrio.



Toyota Camry

Een ontzettend belangrijk moment voor Toyota. De Camry is toe aan een nieuwe generatie en laat die Japanse sedan nou net de bestverkochte personenauto van de Verenigde Staten zijn. Toyota lijkt de normaliter behoudend getekende Camry een spannendere koets te geven mét her en der wat Prius-invloeden.



Volkswagen Tiguan Allspace én ID Concept

De beursvloer van Detroit is het podium waarop Volkswagen de Tiguan met langere wielbasis presenteert. Bij ons gaat de auto Tiguan Allspace heten, in de Verenigde Staten simpelweg Tiguan omdat de reeds bekende variant er niet te koop is. We hebben de Chinese variant al kunnen bekijken. Spannender is de nieuwe ID Concept die Volkswagen nog onder een doek heeft staan. De ID Concept die we in Parijs te zien kregen, krijgt een 'Volkswagenbusje'-achtige broer!