Slideshow

Vooruitblik op IAA van Frankfurt 2017 Wat te verwachten

Van 14 tot en met 24 september staat autoland in het teken van de IAA van Frankfurt, de grootste autobeurs ter wereld. We zetten vast op een rij wat je er als bezoeker kunt tegenkomen.

Geheel volgens traditie brengen autofabrikanten een hele rits concept-cars en nieuwe of gefacelifte modellen mee naar de Internationale Automobilausstellung. Ondanks een aarige lijst afwezigen (Peugeot, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Volvo) belooft de grootste autoshow van Europa ook dit jaar tot de nok van het dak afgeladen te zijn met spannende en interessante nieuwkomers.

Alpina

Met de B5 heeft Alpine al een versie van de nieuwe 5-serie in zijn orderboeken staan, maar daar komt er spoedig eentje bij. In Frankfurt maken we kennis met de D5 S, een dieselende Alpine met de 3,0-liter grote zes-in-lijn van de 540d en 540d in het vooronder. Z'n kracht? 388 pk en 800 Nm.



Audi

Audi neemt natuurlijk de reeds bekende A8 mee naar Frankfurt, maar het zou zomaar kunnen dat Audi de RS4 Avant meebrengt en een eerste levensteken geeft van de volledig nieuwe A7!

Bentley

Het heeft er alle schijn van dat Bentley in de IAA van Frankfurt een geschikt podium ziet om een volledig nieuwe Continental GT op te presenteren. Met de EXP10 Concept kregen we al een voorproef te zien op het nieuwe design.



BMW

BMW lijkt een heel blik aan noviteiten klaar te hebben voor de IAA van Frankfurt, al staat nog niet vast wat we er precies tegen het lijf zullen lopen. Uiteraard neemt het merk de nieuwe 6-serie GT mee, maar het ligt in de lijn der verwachting dat er ook een licht wordt geschenen op de productieversie van de X2. Uiteraard staat de nieuwe M5 er te schitteren, een auto die mogelijk wordt vergezeld door de i8 Spyder, een vooruitblik op de opvolger van de huidige Z4 en met een beetje mazzel laten de dames en heren uit Beieren weten wat we van een toekomstige X7 verwachten kunnen. Zeker weten doen we het helaas nog niet.



Borgward

Middels een teaser liet het herboren Borgward weten dat het een studiemodel mee zal brengen naar de IAA van Frankfurt, een concept-car die waarschijnlijk de vorm aanneemt van een sportcoupé.



Citroën

Citroën zet tijdens de IAA van Frankfurt uiteraard de al gepresenteerde C3 Aircross in het zonnetje, de nieuwe cross-over die zijn basis deelt met de Opel Crossland X en de nog te presenteren nieuwe Peugeot 2008.

Dacia

Na acht jaar mag de huidige Duster met pensioen en zal een volledig nieuw model hem opvolgen. De Roemenen borduren voort op wat we al kennen, maar lijken de Duster vooral op detail te verfijnen.

Honda

Honda brengt de gefacelifte Jazz mee naar de IAA, een auto waarvan we de internationale variant al eens hebben gezien. De compacte Honda krijgt tevens een nieuwe 130 pk sterke 1.5 op z'n bestellijst. Daarnaast lijkt Honda de nieuwe CR-V als Hybrid op de Duitse beursvloer te parkeren.

Hyundai

Van Hyundai verwachten we bovenal een hoop al bekende nieuwelingen. Eerder dit jaar werd immers al de Kona gepresenteerd en ook de i30 N en de i30 Fastback zijn al eerder gepresenteerd. Met een stevige dosis geluk laten de Koreanen iets zien van de nieuwe Veloster of de volgende generatie i40. Pin ons er echter niet op vast.



Jaguar

Ook van Jaguar veel bekende nieuwelingen. Wat te denken van de onlangs gepresenteerde E-Pace en de XF Sportbrake? Ook de i-Pace is aan een productieversie toe, maar of die auto in Frankfurt zijn gezicht laat zien, is nog maar de vraag.

Kia

Kia brengt uiteraard de nieuwe Stonic mee naar de IAA, een compacte cross-over waarmee het merk net als Hyundai met de Kona wil meevechten in het segment van de compacte cross-overs. Daarnaast lijkt het er sterk op dat het merk een volledig nieuwe C'eed meeneemt. Spannend!



Lamborghini

Zouden we dan eindelijk te zien krijgen hoe de productie-Urus opdroogt? Het zal ons benieuwen, maar met goede hoop houden is niets mis. 650 pk uit een 4,0-liter grote biturbo-V8, dat klinkt als een recept voor heel wat moois!

Lexus

Lexus zal uiteraard de nieuwe LS meenemen naar de IAA van Frankfurt. Kleiner maar nog altijd relevant nieuws staat er in de vorm van de vernieuwde NX.

Mercedes-Benz

Mercedes brengt de komende jaren ontzettend veel nieuws naar autoland en ongetwijfeld staat een deel daarvan al op de beursvloer van de IAA. We kunnen er van dichtbij kennismaken met de al bekende X-klasse en het merk brengt een nieuwe hypercar mee naar de show, een auto met F1-techniek aan boord. Naar verluidt staat ook de opvolger van de huidige CLS-klasse er in de spotlights. Andere onzekere nieuwkomers zijn de G-klasse, een driedeurs EQ Concept en een vooruitblik op een volledig nieuwe A-klasse. Wel weten we zeker dat ook de gefacelifte S-klasse Coupé en S-klasse Cabriolet er zullen staan.

Mini

De geruchtenmolen blaast geluiden rond over de komst van een elektrische concept-car van Mini. De komst van een elektrische Mini is al aangekondigd, een vooruitblik op dat model zou dus logisch zijn.

Porsche

De IAA zal het podium zijn waarop het grote publiek kan kennismaken met de volledig nieuwe Cayenne! Het merk lijkt verder de 718 Boxster en de 718 Cayman als GTS naar de show te brengen. Een al bekende beursknaller komt in de vorm van de 911 GT2 RS!

Opel

Ook Opel heeft veel te melden tijdens de IAA van Frankfurt, al kennen we de gehele lijst nieuwkomers al. Zo brengt het merk de Crossland X, de Grandland X én de Insignia GSi mee naar de grootste autoshow van Europa.

Renault

Dé auto waar hothatch-liefhebbers reikhalzend naar uitkijken: de Mégane RS. Al maandenlang plaagt Renault met de nieuwe hothatch en eindelijk lijkt een onthulling in zicht.

Subaru

De Amerikaanse variant van de Impreza is al enige tijd bekend, maar nu blijkt dat de Impreza na jarenlange Europese afwezigheid terugkeert naar ons werelddeel. Hij staat in Europese trim, samen met de nieuwe XV, op de beursvloer.

Toyota

De Japanners laten het grote publiek waarschijnlijk kennismaken met de Yaris GRMN. Of ook de 'Supra', de auto die samen met BMW is ontwikkeld en waar laatstgenoemde de Z4-opvolger van maakt, er acte de présence gaat geven, is nog onzeker.

Volkswagen

Dé knaller van de Volkswagenstand wordt ongetwijfeld de T-Roc, een nieuwe compacte cross-over die een trede onder de Tiguan op de ladder komt te staan. Mogelijkerwijs brengt Het merk een nieuwe I.D. Concept mee naar de show.

Natuurlijk is bovenstaande niet alles dat volgende maand onder het doek vandaan wordt getoverd. Grote autoshows brengen namelijk vaak een arsenaal aan verrassingen met zich mee! Houd AutoWeek de komende weken dan ook extra nauwlettend in de gaten!