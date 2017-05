Slideshow

Vooruitblik: nieuwe Renault Mégane RS Handbak én EDC-automaat beschikbaar!

Renault zet niemand minder dan F1-coureur Nico Hülkenberg achter het stuur van de nieuwe Mégane RS om alvast een tipje van de sluier op te lichten van de splinternieuwe Franse hot hatch.

F1-scheurneus Nico Hülkenberg geeft op het F1-circuit van Monaco, niet de minste locatie, een demonstratie in de nieuwe Mégane RS.

Technische specificaties geeft Renault nog niet vrij. Wel is bekend dat de Mégane RS voor het eerst zowel met handgeschakelde zesbak als met een automatische transmissie met dubbele koppeling beschikbaar komt. In z'n meest recente vorm schopte de Mégane RS het tot 275 pk. We gokken dat opnieuw een geblazen 1,8-liter grote viercilinder verantwoordelijk zal zijn voor de aandrijving. In de dit jaar gepresenteerde Alpine A110 ligt een 252 pk en 320 Nm sterke 1,8-liter grote turbomotor. Mocht dit het hart zijn dat in de Mégane RS gelepeld wordt, dan zal hij in die hete bliksem uiteraard meer kracht leveren. Of de vierwielsturing die we van de Mégane GT kennen ook op de RS wordt gemonteerd, valt nog te bezien.

De uitgaande Mégane RS staat bekend als de hot hatch van het C-segment die het ene na het andere record op de Nürburgring op zijn naam heeft weten te zetten. Zodoende mag de Mégane RS, als hij eenmaal op de markt is, natuurlijk direct aan de bak. Onlangs wist Honda met de nieuwe Civic Type-R op de Nürburgring een tijd te zetten van 7 minuten en 43 seconden. De Japanner mag zich daarmee vooralsnog de snelste voorwielaandrijver op de Nordschleife noemen. In Japan is het angstzweet ongetwijfeld al aan het gutsen.

De nieuwe Renault Mégane R.S. beleeft op 12 september 2017 zijn wereldpremière tijdens de IAA van Frankfurt. De verkoop start in het eerste kwartaal van 2018.