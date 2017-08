Slideshow

Voorbode: BMW Concept Z4 Productieversie in 2018

BMW toont op het Concours d’Elegance van Pebble Beach met deze Concept Z4 de voorbode van een volledig nieuwe generatie van zijn roadster!

Vorig jaar rolde het laatste exemplaar van de vorige generatie Z4 van de band in het Duitse Regensburg, maar dat betekent gelukkig niet dat er ook een definitief einde komt aan BMW's Z4-lijn. Onze spionagefotograaf heeft dit jaar al meerdere keren een ingepakte nieuwe Z4 gesnapt en deze Concept Z4 geeft weg hoe de derde generatie Z4 uiteindelijk zal opdrogen. BMW verklapt dat die productieversie al in de loop van volgend jaar wordt gepresenteerd. Overigens leek het er lange tijd op dat de nieuwe generatie Z5 zou gaan heten, maar met deze concept-car lijkt die voorspelling niet uit te komen.

Tot de productie-Z4 op de markt verschijnt, zullen we het met deze Concept Z4 moeten doen. Het studiemodel, dat zich vanmorgen al voortijdig liet zien, draagt de kenmerken die BMW's Z-modellen al enige tijd typeren. We zien een lange wielbasis, een lange motorkap (overigens iets korter dan die van de huidige Z4) en in het midden van de auto geplaatste stoelen; de bekende roadster-receptuur kortom. Opvallend zijn de twee 'koepeltjes' achter de stoelen waarin de rolbeugels zijn verwerkt.

Het studiemodel is Frozen Energetic Orange gespoten en staat op forse, 20 inch metende lichtmetalen wielen die tweekleurig zijn uitgevoerd. De sterk aflopende 'sharknose' is voorzien van enorme koelopeningen en ook van de achterzijde is werk gemaakt. Hier springen met name de brede en platte L-vormige lichtunits in het oog. In de achterklep is een spoiler verwerkt en de achterzijde wordt aan de onderkant aangekleed met een uit koolstofvezel opgetrokken diffuser.

In het bijzonder vormgegeven interieur keert de carrosseriekleur terug. De bestuurdersstoel, het linker deurpaneel, het instrumentarium en de middenconsole zijn in het zwart uitgevoerd, terwijl de rest van het interieur oranje is. BMW geeft de Concept Z4 een digitaal instrumentarium én een fors infotainmentdisplay om het aantal knoppen tot een minium te beperken. De bestuurder kan zelf kiezen welke informatie op welk scherm moet verschijnen.

Toyota

De opvolger van de tweede generatie Z4 is zeer waarschijnlijk het resultaat van een samenwerking tussen Toyota en BMW. Naar verluidt zal Toyota's variant als Supra door het leven gaan. Het lijkt er sterk op dat de 'Supra' een coupé wordt, terwijl BMW's Z-variant opnieuw een roadster is.

Terugblik

De tweede generatie Z4 die tot vorig jaar in het Duitse Regensburg werd gebouwd, rolde voor het eerst in 2009 van de band. Zijn voorganger, ook Z4 geheten, stond tussen 2002 en 2008 op de prijslijsten. Kijken we verder terug in het verleden van de Z4, dan vinden we daar de welbekende Z3 en uiteraard de Z1 met zijn in de koets zakkende portieren. Het getal dat BMW achter de Z plakte, verschilde dus per generatie. Hoewel de laatste twee generaties van BMW's Z-model 'Z4' werden gedoopt, betekent dat niet per definitie dat de straks te onthullen BMW opnieuw die naam draagt, al lijkt het zoals gezegd wel een logische keuze. Overigens was de Z3 de populairste 'Z' in ons land. Van deze modelserie zijn 3.128 exemplaren geleverd, terwijl de twee generaties Z4 in totaal goed waren voor 2.736 stuks. Opper-Z Z8 is met 71 Nederlandse exemplaren uiteraard stukken zeldzamer.