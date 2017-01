Slideshow

Voor het eerst gesnapt: nieuwe Audi A1 Verrassing blijft uit

Het hoeft maar een beetje te sneeuwen of autofabrikanten sturen hun nieuwe modellen het gure weer in. Vandaag hebben we daardoor voor het eerst de hagelnieuwe Audi A1 in beeld!

Het is 2010 als Audi de A1 op de markt brengt, de productieversie van de Metroproject Quattro Concept die in 2007 in Tokyo zijn debuut beleefde. Met de A1, die in 2012 een vijfdeurs Sportback-broer kreeg, had Audi na tientallen jaren een spiritueel opvolger voor de 50 in het gamma. Inmiddels is de B-segmenter-met-premium-aspiraties op leeftijd geraakt en wordt er aan een opvolger gewerkt. Vandaag zien we de nieuwe generatie A1 voor de eerste keer!

Zelden kunnen we ons bij het voor de eerste keer zien van een gecamoufleerd model zo'n goed beeld vormen van het definitieve uiterlijk. Nu helpt het natuurlijk dat Audi, zoals verwacht, een design kiest dat in grote lijnen overeenkomt met dat van zijn voorganger. De zijspiegels verhuizen van het portier naar de A-stijl, het derde zijruitje verdwijnt en lijkt plaats te maken voor een Q2-achtige C-stijl en zowel grille als lichtunits lijken in formaat toe te nemen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de driedeursvariant het veld moet ruimen.

Op de motorenlijst verwachten we, zoals te doen gebruikelijk, een aardige selectie TSI- en TDI-motoren. Op benzinevlak is een 1.0 TSI de basismotor, bovenaan de ladder komt weer een krachtige S1-versie te staan. Het zal nog tot 2018 duren alvorens de A1 in de showrooms staat.