Voor de lens: Rolls-Royce Cullinan Kolos strekt de benen

Ook Rolls-Royce waagt zich op afzienbare termijn aan de SUV. Onder de noemer Project Cullinan werken de Engelsen aan een SUV op Phantom-basis, een auto die weer voor de lens van onze spionagefotograaf is verschenen.

Later deze maand presenteert Rolls-Royce een volledig nieuwe Phantom, een auto die de huidige generatie na veertien jaar opvolgt. Die achtste generatie van het Engelse neusje van de zalm van automobielland is niet de enige nieuwkomer die Rolls-Royce in zijn ontwikkelingskamers heeft staan. Volgend jaar brengt het merk namelijk een SUV op Phantom-basis op de markt. Vandaag zien we hem weer in camouflagepak rondgaan.

Net als de nieuwe Phantom komt ook de 'Cullinan' hoogstwaarschijnlijk op het CLAR-platform van BMW te staan. Overigens is de hoogpotige van Rolls-Royce niet de SUV die van die basis gebruik gaat maken. BMW geeft de X5 namelijk een grote broer die op hetzelfde modulaire 5- en 7-serie-platform komt te staan: de X7. Een plug-in hybride hoeven we overigens niet meer te verwachten, gezien Rolls-Royce onlangs aangaf een dergelijk type aandrijflijn over te slaan en op termijn direct voor volledig elektrisch te gaan.