Volvo's eerste EV komt uit China Chinese stekker-Zweed ook voor Europa

Volvo laat weten dat z'n eerste volledig elektrische auto in China gebouwd gaat worden. Ook voor de exportmarkten.

Volvo's plug-in hybriden zijn de laatste jaren zeker in Nederland goed ingeburgerd en het Zweedse merk is nu ook de EV-wereld aan het verkennen. In 2019 brengt Volvo zijn eerste volledig elektrische auto op de markt. De productielocatie? China. Volvo laat weten dat China daarmee een grote rol krijgt in Volvo's toekomst.

De volledig elektrische Volvo, met een actieradius van zo'n 400 kilometer, wordt ook vanuit China verscheept naar exportmarkten. Het is overigens niet voor het eerst dat Volvo een auto vanuit China naar exportmarkten verscheept. Zo wordt de Volvo S90 behalve in thuisbasis Torslanda ook in China geproduceerd en onder andere verscheept naar de Verenigde Staten.

De keuze voor China is geen vreemde. Het land is de grootste markt voor autofabrikanten en het is wereldwijd de grootste EV-markt. De eerste EV komt op Volvo's Compact Modular Architecture (CMA) te staan, een modulaire basis die ook het fundament vormt voor de nieuwe 40-serie. In de vorm van de 40.1 en 40.2 Concept kregen wij daar al een voorproefje van te zien.