Volvo ziet verkopen weer toenemen Verkooprecord binnen handbereik

Volvo boert goed. Heel goed. Het merk heeft in augustus dit jaar bijna 16 procent meer auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar.

Volvo wist in augustus 37.879 auto's de slijten, een toename van 15,5 procent ten opzichte van de 32.800 auto's die in augustus 2016 een eigenaar vonden. Daarmee komen de verkoopcijfers in de eerste acht maanden van dit jaar uit op 359.798 stuks, 8,7 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Volvo lijkt er zeker van te zijn dat het dit jaar een nieuw verkooprecord neerzet. In 2016 werden 532.332 Volvo's verkocht en ook dat was al een recordaantal voor de fabrikant.

In China wist Volvo in augustus met 9.616 verkochte auto's net geen 26 procent meer auto's te verkopen dan vorig jaar. Met name de in China gebouwde XC60, S60L en S90 zijn verantwoordelijk te houden voor de groei. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika stegen de verkopen in augustus met 18,9 procent tot 15.637 exemplaren. Hier zijn vooral de nieuwe V90, XC90 en XC60 te danken voor die stijging. In de Verenigde Staten nam Volvo vorige maand een verkoopstijging van 5 procent waar. In totaal werden 9.485 auto's verkocht. De XC90 is daar het populairst, terwijl er ook naar de vorige generatie XC60 nog altijd veel vraag is. In Nederland heeft Volvo in de eerste zeven maanden van dit jaar zo'n 9.500 auto's weten te verkopen.