Volvo zet XC60 vast in de garage Mega-populaire cross-over bijna vervangen

Volvo’s belangrijkste nieuws op de Autosalon van Genève is de XC60. De voor Volvo zeer belangrijke cross-over wordt in een geheel nieuw jasje gehesen. Het merk teast creatief en zet de auto vast in een duistere garage.

Op de afbeelding is nog niet veel te zien. Wel wordt duidelijk dat de koplampen en grille sterk lijken op die van de S90, V90 en XC90, maar dat bleek eerder al op de spionagebeelden. Een verschil met die 90-modellen is overigens wel dat de koplampen door middel van een 'bruggetje' direct aansluiten op de grille, iets wat onze Photoshop-kunstenaar enige weken geleden al voorspelde (foto 2 en 3). Afgaande op de spionagebeelden lijkt de XC60 wat behoudender dan zijn grote broers, wat vooral komt doordat de daklijn net als bij het huidige model vrij vloeiend afloopt. De XC90 heeft juist een duidelijke 'knik' waar de voor- en achterruit overgaan in het dak.

Dat Volvo zijn bestaande XC60-klantenkring niet te veel voor het hoofd wil stoten, is overigens niet verwonderlijk. De auto is acht jaar na zijn introductie niet alleen één van de populairste cross-overs van Europa, maar ook de best verkopende auto die Volvo momenteel in zijn gamma heeft. Op 7 maart, dinsdag over een week dus, trekt Volvo het doek van de compleet nieuwe XC60.