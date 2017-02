Slideshow

Volvo XC60 kent autonome trucjes Zelfstandig wegsturen

Het zal je niet ontgaan zijn dat Volvo spoedig de nieuwe XC60 naar voren schuift. Vandaag krijgen we opnieuw een kleine portie informatie voorgeschoteld.

Vandaag belicht Volvo drie veiligheidssystemen waarover de nieuwe, tweede generatie XC60 komt te beschikken.

Zo brengt Volvo een uitgebreidere versie van City Safety naar de XC60, een actief veiligheidssysteem dat voortaan in staat is bij snelheden tussen 50 en 100 km/h een obstakel te ontwijken als automatisch remmen niet meer afdoende lijkt. Dan is er Oncoming Lane Mitigation, eveneens een nieuw systeem voor de XC60. Het helpt aanrijdingen te voorkomen met voertuigen op de tegemoetkomende rijbaan. Tussen snelheden van 60 en 140 km/h stuurt de XC60 automatisch terug naar de eigen rijbaan als de auto deze onbedoeld verlaten heeft. Tot slot is er Blind Spot Information System, een systeem dat de XC60 wegstuurt van obstakels in de dode hoek.

In Genève weten we meer over de hagelnieuwe XC60. Houdt AutoWeek de komende tijd dus extra goed in de smiezen!