Volvo XC40 komt als Polestar Carconfigurator lekt 367 pk

Afgelopen week onthulde Volvo de XC40. Daarbij werden enkele gewone motoriseringen aangekondigd, maar een lek in de Zweedse carconfigurator duidt op een uiterst spectaculaire XC40 Polestar.

Afgelopen week maakten we in Milaan kennis met de langverwachte Volvo XC40. Daarbij werd duidelijk dat de compacte SUV van Volvo bij de marktlancering leverbaar wordt als T5 AWD met 247 pk en als D4 AWD met 190 pk. Ook werd de instapper, de T3 met 152 pk, reeds aangekondigd. Maar waar met geen woord over werd gerept, is een supersnelle Polestar-versie. Autoweeklezer Marco Braakman ontdekte al gravend in de Zweedse carconfiguraror van Volvo een 367 pk sterke Polestar klaarstaan. Blijkbaar was dat niet de bedoeling, want inmiddels is de Polestar weer offline gehaald.

Vooropgesteld dat er bij Volvo geen grapjas aan het werk was, kunnen we daarom concluderen dat de XC40 ook naar Volvo's huistuner zal worden gestuurd om onder meer te worden uitgerust met de tweeliter viercilinder die van de S60 en V60 een beul maakt. Die modellen zitten onder de vijf seconden op de 100 km/h. We kunnen er gevoegelijk vanuit gaan dat de XC40 op zijn CMA-platform nog wat lichter uitpakt, dus dat belooft veel goeds.

Volvo Cars Nederland laat bij monde van product manager Christiaan Krouwel weten niet van een dergelijke versie op de hoogte te zijn.