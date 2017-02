Slideshow

Volvo XC40 in beeld! Overeenkomsten met 40.1 Concept zijn groot

Dat Volvo met een cross-over onder de XC60 komt, is al enige tijd bekend. Z’n voorbode in concept-vorm lichtte al een tipje van de sluier op, maar nu laat het productiemodel zich zien.

Toegegeven: deze XC40 is nog heftig gecamoufleerd, en dat zorgt in combinatie met de grote afstand tussen de fotograaf en de auto niet voor beelden van hoge kwaliteit. Toch is al duidelijk dat de neus helemaal Volvo-anno-nu is. De motorkap loopt ver naar voren door, wat zorgt voor een vierkant, imposant front. Natuurlijk is ook Volvo's Thor-verlichting aanwezig, in ieder geval op een exemplaar met de optionele ledlampen. De achterruit loopt sterk schuin af en het feit dat er achter het achterportier geen ruit meer lijkt te zitten, onderstreept dat het hier om een kleiner model gaat.

Het stevig afgeplakte achterste deel van het achterportier suggereert dan weer dat de 'knik' die voorbode 40.1 Concept in z'n schouderlijn had, het productiestadium gaat halen. Ook veel van de hierboven genoemde stijlkenmerken waren al te zien op de concept-car. De XC40 komt op Volvo's nieuwe Compact Modulair Architecture platform te staan en krijgt onder meer een plug-in hybride aandrijflijn mee. De definitieve productieversie krijgen we eind dit jaar te zien, maar ongetwijfeld komt de auto voor die tijd nogmaals in gecamoufleerde vorm voorbij. Vanaf begin 2018 gaat de XC40 de strijd aan met onder meer de BMW X1 en de Audi Q3.