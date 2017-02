Slideshow

Volvo XC40 beter te zien Compacte cross-over in Amsterdam

Vanmorgen wisten we de hand te leggen op een paar schimmige plaatjes van de Volvo XC40 in de sneeuw. We werden snel op de vingers getikt door Bert Jan Nijhuis, die er fijntjes op wees dat zijn broer René de XC40 heeft zien rijden in… Amsterdam! We danken beide heren hartelijk voor de foto’s.

De beelden uit onze hoofdstad laten namelijk een stuk meer zien van de XC40 dan de foto's die we vanmorgen toonden. Zo wordt duidelijk dat de 'knik' in de onderste raamlijn er inderdaad komt. Op de close-up van de flank is dat, ondanks het camouflagemateriaal, goed te zien (foto 8 en 9). De auto lijkt daarmee als twee druppels water op de 40.1 Concept. Denk de 'dichte' grille van die auto weg, voeg kentekenplaten en buitenspiegels toe, en je hebt de XC40.

Volvo test overigens vaker in Amsterdam, omdat de stad dankzij z'n vele voetgangers en fietsers een ideaal decor vormt voor het testen van allerhande veiligheidssystemen. Ook de S90 en XC60 waren zodoende voortijdig in Nederland te zien.

Meer informatie over de XC40 vind je in het stukje van vanmorgen. In de 2017 Special treden we verder in detail over de auto, die bovendien als illustratie op de cover prijkt.