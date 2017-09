Slideshow

Volvo XC40 als plug-in Toch ook diesel-hybride?

Gisteren lekte via de Zweedse Volvo-configurator uit dat er hoogstwaarschijnlijk een Polestar-versie komt van de XC40. Inmiddels geeft dezelfde site nog meer prijs over het motorengamma van de auto.

Dat is interessant, want bij de introductie is de XC40 er alleen als T5 en D4. Als we de door een lezer ontdekte opties in de Zweedse configurator mogen geloven, krijgt de 190 pk sterke D4 in de toekomst gezelschap van een 150 pk sterke D3-dieselmotor. Dat blok kennen we uit onder meer de V90. Ook de benzineversie krijgt een minder krachtig broertje, en wel in de vorm van de 153 pk sterke T3-variant.

Opmerkelijker is dat dezelfde mobiele site ook de komst van twee plug-inhybrides lijkt te verraden. Dat is op zichzelf geen nieuws, maar in eerste instantie lijkt het niet om de eerder aangekondigde aandrijflijn met de nieuwe driecilinder benzinemotor te gaan. Op de screenshots wordt alleen gerept van een D5 Twin Engine en een D6 Twin Engine, de bekende opties uit de V60 dus. Of die motoren inderdaad in de XC40 verschijnen, zal de toekomst uitwijzen. Een slag om de arm is namelijk wel op z'n plaats, want de motoren zijn op dit moment niet meer te vinden op de Zweedse site en de screenshots zijn niet overal even vertrouwwekkend.