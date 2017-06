Slideshow

Volvo vooralsnog niet het grote voorbeeld BMW blijft dieselmotor voorlopig omarmen

Hoewel Volvo onlangs aankondigde vanwege de steeds strengere milieu-eisen niet meer te willen investeren in de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren, is BMW voorlopig nog niet van plan het oliestoken zomaar te laten vallen. Dat blijkt uit een interview van AutoWeeks Niek Schenk met BMW-topman Harald Krüger.

Enkele weken geleden liet Volvo bij monde van CEO Hakan Samuelsson weten dat het merk stopt met de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren. Steeds strenger wordende emissie-eisen zouden de boosdoener zijn. Volvo's bestaande dieselmotoren worden nog vijf jaar gebruikt en daarna langzaam uitgefaseerd, waarna het merk de focus richting hybride en volledig elektrisch verschuift.

Maar dat betekent zeker niet dat andere fabrikanten er net zo over denken. BMW zal de komende jaren bijvoorbeeld nog volop inzetten op diesel, al is het maar om aan de Europese eisen voor 2020 te kunnen voldoen. ";Zonder diesel halen we dat nooit", aldus BMW-topman Harald Krüger. Hij ziet de noodzaak van elektrische auto's en heeft dan ook grootse plannen voor de toekomst, maar weet ook dat zoiets niet over één nacht ijs gaat. ";Zelfs als in 2020 een kwart van onze verkopen elektrische auto's betreft, verkopen we nog steeds voor driekwart verbrandingsmotoren. Bovendien zien wij op dit moment nog geen grote terugval bij diesel in onze verkoopcijfers."

Krüger merkt op dat er zelfs markten op de wereld zijn waar de vraag naar diesel toeneemt. ";Diesel is dus wel degelijk een technologie waar wij de toekomst mee in gaan. Er komt vast een moment waarop investeren in nog betere uitlaatgassystemen voor diesels te duur wordt. Maar dat zie ik de eerstkomende tien, vijftien jaar niet gebeuren."

Lees volgende week in AutoWeek het volledige interview met Harald Krüger over de toekomst van BMW, Rolls-Royce en Mini.