Volvo vertelt over interieur XC40 Prullenbak in compacte SUV

Volvo laat steeds meer informatie los over de XC40, de compacte SUV die binnenkort wordt onthuld. Deze keer gaat het om het interieur van de auto, dat vol slimme vakjes en bakjes zit.

Eerder werd al duidelijk dat de XC40 straks veel personaliseringsmogelijkheden biedt en konden we een blik werpen op de achterkant van de auto. Bij het nieuws van vandaag is geen beeld van de auto te bekennen, maar Volvo weet ook zonder dat duidelijk te maken dat het goed heeft nagedacht over de hoeveelheid aflegruimte in het interieur. Het merk kiest de 'stads-SUV', zoals het de XC40 zelf noemt, uit om een aantal slimme vondsten in te presenteren. Om te beginnen, is de auto natuurlijk helemaal van deze tijd met een vak voor je smartphone, die bovendien draadloos kan worden opgeladen. Volvo gaat echter verder, want het deurvak moet zelfs ruimte bieden aan een tablet of laptop, flesjes water én losse, kleinere spullen als een zonnebril, die dankzij een slimme indeling bovendien netjes op hun plek moeten blijven liggen. Dat doet het merk door de speakers niet in de deur, maar elders te huisvesten. Waar de luidsprekers dan wel worden ondergebracht (en of Volvo in plaats daarvan voor deze oplossing kiest), is niet duidelijk.

Tussen de deur en het stuurwiel is straks een pasjeshouder geplaatst, zodat ook je betaal- en id-pasjes altijd binnen handbereik zouden moeten zijn. Ook rechts van de bestuurder, in de middenconsole, is lang over het ruimtegebruik nagedacht. Zo moet er tussen de stoelen genoeg ruimte zijn voor losse spullen, zodat de bekerhouders ook echt als bekerhouders kunnen worden ingezet in plaats van te worden volgestopt met rommel. Bovendien voorziet het merk naar eigen zeggen in een prullenbak, zodat afval direct uit het zicht kan verdwijnen.