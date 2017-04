Slideshow

Volvo verkoopt meer auto's in eerste kwartaal Europa en Azië aanjagers groei

Volvo is 2017 goed begonnen. De Zweedse autobouwer wist in de eerste drie maanden van 2017 bijna 130.000 auto's aan de man te brengen. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar eerder.

De autobouwer, die vrijwel geheel eigendom is van zijn Chinese branchegenoot Geely, behaalde een omzet van 47,6 miljard Zweedse kroon (bijna 5 miljard euro), 1 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. De nettowinst viel met 2,6 miljard kroon meer dan een kwart hoger uit.

Volvo dankt de groei aan sterkere verkopen in Europa en Azië. Zowel in thuismarkt Zweden als in China nam het aantal verkochte wagens met dubbele cijfers toe. Dat was ruimschoots voldoende om de dalende afzet in Noord- en Latijns-Amerika te compenseren.