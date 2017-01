Slideshow

Volvo V90 in VS 'alleen op bestelling' Cross Country wél op voorraad

Volvo’s V90 is in Europa al maanden te koop, maar in Detroit presenteren de Zweden de Amerikaanse versie van de auto. Wie ‘m daar snel wil hebben, is echter aangewezen op de Cross Country-variant.

Wie weleens in de VS geweest is, weet dat autodealers daar anders ogen dan bij ons. Waar een Europese dealer doorgaans zo min mogelijk op voorraad heeft en pas auto's bestelt als ze verkocht zijn, staat het terrein van een Amerikaanse dealer vaak ramvol met gloednieuwe auto's. Dat geldt niet voor de reguliere Volvo V90, die straks alleen op bestelling te krijgen is in de VS. De opgehoogde Cross Country-variant kun je er wél uit voorraad kopen.

De reden voor deze beslissing ligt voor de hand: stationwagens zijn verre van populair in Amerika. Behalve een kleine groep liefhebbers prefereert kennelijk iedereen een cross-over of SUV, een smaak waar de V90 Cross Country aan appeleert. Voor die liefhebbers is de komst van de V90 evengoed geweldig nieuws: de laatste V70 was überhaupt niet verkrijgbaar in de 'States' en zelf importeren is er illegaal. Overigens is een aflevering bij de dealer niet de enige optie voor Amerikaanse V90-kopers, ook een 'factory delivery' in Zweden behoort tot de mogelijkheden.