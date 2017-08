Slideshow

Volvo plust 7,9 procent 'Verkooprecord in zicht'

Volvo mag in de eerste zeven maanden van dit jaar een groei van 7,9 procent ten opzichte van 2016 noteren. Het merk zegt daarmee af te stevenen op een verkooprecord.

Van januari tot en met juli zijn er in totaal 321.919 Volvo's verkocht, terwijl er in de eerste zeven maanden van vorig jaar 'slechts' 298.272 auto's over de toonbank gingen. Dat is een forse groei, zeker als je bedenkt dat 2016 met een totaal van 534.332 al een recordjaar was voor Volvo. De groei bedroeg toen 6,2 procent ten opzichte van 2015, dat het op zijn beurt weer beter deed dan 2014.

De vorige XC60 was tot zijn afscheid het populairste model van Volvo en het lijkt erop dat het nieuwe model de hoge verwachtingen waar weet te maken. Tot nu toe mocht Volvo bijna 25.000 contracten voor het nog erg verse model in de archiefkast opbergen. 2.427 exemplaren zijn in juli al afgeleverd. In totaal verkocht Volvo in juli overigens 44.278 auto's, 6,2 procent meer dan vorig jaar.

Volvo groeit in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië, maar in Noord- en Zuid-Amerika gaan de zaken minder voorspoedig. Met een totaal van 49.557 auto's in de eerste zeven maanden is daar sprake van een verkoopdaling van 7 procent. In de VS is de daling nog wat voortvarender ingezet, daar zijn 9,2 procent minder Volvo's verkocht.