Slideshow

'Volvo komt met 20-lijn' XC20 moet het opnemen tegen Audi Q2

Volvo zou druk bezig zijn met de ontwikkeling van een complete 20-lijn, de compactste modellijn die het Zweedse merk de laatste decennia heeft gebouwd. Inmiddels krijgen die geruchten iets meer vorm.

Eind april werd in een gesprek met Lex Kerssemakers, CEO van Volvo in de VS, duidelijk dat Volvo achter de schermen hard werkt aan een volledig nieuwe lijn. Deze 20-serie, die een S20, een V20 en een XC20 zou kunnen opleveren, zou ónder de 40-lijn gepositioneerd worden en daarmee de compactste auto's sinds de C30 moeten bevatten. Overigens zijn de foto's bij dit artikel van de conceptversies van de 40.1 en 40.2, die vooruitblikken op de komende 40-serie. De auto's binnen de 20-serie zullen dus iets compacter zijn.

Hoewel we Kerssemakers' 'slip of the tongue' in het gesprek met Car and Driver destijds met enige discretie tot ons hebben genomen, begint het idee van een nieuwe compacte lijn inmiddels meer vorm te krijgen. Ook Volvo's chef R&D; Henrik Green liet tijdens een interview met het Britse Autocar al voorzichtig iets doorsijpelen over de komst van een XC20. 'Een XC20 zou geen probleem moeten zijn', zei Green over het feit dat de fabrikant het platform en de motoren in feite al heeft klaarliggen om het op te nemen tegen Audi's Q2. 'Het CMA-platform kan kleiner worden gemaakt.' Volvo ontwikkelt het CMA-platform in samenwerking met Geely voor onder meer de op handen zijnde XC40 en de opvolger van de huidige V40.

Driecilinder

Naast het gloednieuwe platform is zoals gezegd ook de ontwikkeling van een nieuwe krachtbron in volle gang. Naar verluidt gaat dat om een 1,5-liter driecilinder turbomotor die is afgeleid van de Drive-E-viercilinder. 'Die is bijna klaar', aldus Green. In zijn krachtigste vorm zou de driecilinder ruim 150 pk moeten genereren, waardoor het blok in theorie zelfs in de XC90 zou kunnen belanden. 'Maar het is aan de marketingafdeling om te beslissen welke modellen deze motor krijgen', voegt Green daaraan toe. Naast een benzine- en dieselversie van Volvo's nieuwe driepitter komt er ook een combinatie met een elektromotor leverbaar.