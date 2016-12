Slideshow

Volvo haalt Skype naar 90-serie Bedoeld voor groepsgesprekken

Volvo voegt de online gespreksdienst Skype toe aan het infotainmentsysteem.

Het wordt mogelijk om vanuit de S90, V90 en XC90 deel te nemen aan een groepsgesprek via Skype. Volvo gaat de populaire dienst integreren in het infotainmentsysteem. Volgens topman Anders Tylman-Mikiewiczs, medeverantwoordelijk voor connectiviteit bij Volvo, is het momenteel vaak een heel gedoe om je tijdens het rijden in een vergadering te mengen. Via Skype for Business moet dat makkelijker gaan, meent hij.



Overigens lijkt het erop dat het bekende videobellen van Skype niet in het hele verhaal wordt meegenomen. We zien in de bijgevoegde media geen gezichten op het scherm verschijnen. Niet geheel verwonderlijk, want dat zou natuurlijk voor een hoop afleiding zorgen tijdens het rijden. Volvo benadrukt juist dat het systeem ervoor moet zorgen dat er minder afleidende handelingen nodig zijn.