Slideshow

Volvo gaat XC90 ook in VS bouwen Nieuwe generatie SUV in 2021

Volvo wil de komende jaren fors gaan investeren in z’n fabriek in de Amerikaanse Charleston. Het belangrijkste nieuws voor de fabriek is dat de XC90 er in de toekomst zal worden gebouwd.

De XC90 loopt nu nog uitsluitend in Zweden van de band, al komt India daar binnenkort bij. In 2021 gaat de grote SUV ook in de VS worden gebouwd. Volvo zegt wel dat het dan om de nieuwe generatie van het model zal gaan, waarmee meteen duidelijk wordt wanneer we een opvolger kunnen verwachten voor de in 2015 geïntroduceerde huidige generatie.

De fabriek die de auto krijgt toebedeeld staat in Charleston in South Carolina en bestaat pas kort. Vanaf de herfst van 2018 moet de nieuwe S60 er van de band lopen en zullen er 2.000 mensen werkzaam zijn in en om de faciliteit. Als de XC90 aan het repertoire wordt toegevoegd, wordt dat aantal bijna verdubbeld. Volvo belooft dat er vanaf 2021 1.900 nieuwe banen worden gecreëerd. Die mensen zullen niet alleen langs de lopende band staan, want behalve de fabriek wordt er ook gewerkt aan een groot hoofdkantoor.

De faciliteit in Charleston is de eerste Amerikaanse fabriek van Volvo en draagt volgens het merk stevig bij aan de wereldwijde groei. De keuze voor de XC90 is niet verwonderlijk, want de VS zijn voor dat model de belangrijkste afzetmarkt. Jaarlijks moeten er in totaal 150.000 exemplaren in elkaar worden geschroefd. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf: de nieuwe plannen brengen de totale investering van Volvo in de Amerikaanse productieplannen op 1,1 miljard.