Volvo en Geely richten joint-venture op Moeder en dochter zoeken toenadering

Het sinds 2010 in bezit van de Geely Holding Group zijnde Volvo richt samen met zijn Chinese eigenaar een joint-venture op.

De nieuwe joint-venture die het Chinese Geely Holding samen met Volvo Cars op poten zet, moet zorgen voor meer synergie tussen de bedrijven binnen de Geely Holding Group.



Vandaag is, als onderdeel van de joint-venture, een memorandum getekend waarin is 'afgesproken' dat Volvo Cars, Geely Auto en Lynk & Co platformen en motortechnologie gaan delen. De samenwerking moet onder andere verbeterd worden door gezamenlijk de inkoop aan te pakken. De joint-venture is logischerwijs voor vijftig procent in handen van Volvo. Het hoofdkantoor wordt gevestigd in China, al verschijnt er ook een afdeling in het Zweedse Gotenburg. Verder is aangekondigd dat Volvo "[...] een aanzienlijk minderheidsbelang" neemt in Lynk & Co.

De op stapel staande nieuwe 40-serie van Volvo komt op een platform te staan dat eerder al door Lynk & Co werd gebruikt voor zijn 01.