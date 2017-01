Slideshow

Volledig nieuwe Toyota Camry in Detroit Belangrijkste personenauto van de VS vernieuwd

Een meer dan belangrijk moment voor Toyota: in de Verenigde Staten heeft het merk een nieuwe generatie van de populairste personenauto van het land gepresenteerd. We hebben het dan natuurlijk over de Camry.

De huidige generatie Camry, de XV50, ging in 2014 in de Verenigde Staten onder het mes en kreeg toen een, naar Camry-maatstaven, bijna wild uiterlijk mee. Met deze kersverse generatie gaat Toyota nog een stap verder, het merk durft de auto zelfs 'agressief' te noemen.

Toyota meldt in het persbericht trots dat de nieuwe Camry "[..] in Amerika, door Amerikanen, voor Amerikanen" is, iets dat aansluit bij de recente trend van in de Verenigde Staten actieve merken die willen benadrukken dat ze ook lokaal produceren en de assemblage van modellen niet uitbesteedt aan bijvoorbeeld Mexico. Terug naar de Camry, sinds jaar en dag de bestverkochte personenauto van de Verenigde Staten (fleatsales meegerekend).

De nieuwe Camry staat op Toyota's nieuwe modulaire TNGA-platform, een basis waar ook de Prius en de C-HR gebruik van maken. Dankzij de nieuwe basis belooft Toyota een lager zwaartepunt dan de vorige Camry had, iets dat de rijeigenschappen natuurlijk ten goede moet komen. Toyota's nieuwste incarnatie van zijn succesnummer is 5 centimeter langer dan voorheen en meet nu 4,86 meter in de lengte. De Camry zelf is 2,5 centimeter lager dan zijn voorganger en is nu 1,44 meter hoog. Ook de zitpositie is is 'verlaagd'. We zien aan de achterzijde Prius-achtige lijnen onder de lichtunits en ook in het interieur wordt die relatief gewaagde designtaal voortgezet met zwierig design.

Op motorenvlak geeft Toyota de Camry in de basis een 2,5-liter metende viercilinder mee. Deze 2.5 is er ook als Hybrid. Bovenaan de ladder staat een 3,5-liter metende V6 die gekoppeld is aan een achttrapsautomaat. Hoe de Camry presteert, houdt Toyota nog even onder de pet.