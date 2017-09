Slideshow

'Volkswagen wil compacte cross-over voor VS' T-Roc te duur en te klein

Volkswagen zou overwegen een derde compacte cross-over aan de line-up toe te voegen om de Amerikaanse markt te bedienen.

De auto zou volgens het Amerikaanse Autoblog.com in komen te staan tussen de Tiguan en de nieuwe T-Roc, twee modellen die elkaar nu al nauwelijks ruimte gunnen. De verschillen zitten hem dan ook vooral in de afzetmarkt: de Tiguan is in de VS leverbaar, maar de nipt kleinere T-Roc zou er te duur zijn voor zijn formaat. Daarom zou Volkswagen overwegen om een toekomstige SUV voor de Chinese markt ook in de VS en wellicht in Rusland te gaan voeren.

In de Verenigde Staten is ruimte voor zo'n compacte cross-over, omdat de Tiguan er alleen leverbaar is in de grotere vorm die bij ons 'Allspace' heet. Het oude, kleinere model Tiguan blijft er nog even leverbaar als Tiguan Limited, maar zou in de vorm van de nieuwe 'Chinees' een opvolger kunnen krijgen.

De nieuwe cross-over zou overigens niet het eerste model van Volkswagen zijn dat alleen voor exportmarkten is bedoeld. In de VS en China levert het merk bijvoorbeeld de Atlas (Teramont in China), een model dat groter en goedkoper is dan 'onze' Touareg. Laatstgenoemde is door zijn prijs en positionering feitelijk een concurrent van 'premium'-SUV's als de BMW X5. Dat vormt er een lastige combinatie met het merk Volkswagen. Ter illustratie: de enorme Atlas is er vanaf 30.500 dollar, terwijl de kleinere Touareg voor minimaal 49.494 dollar te boek staat.