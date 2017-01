Slideshow

'Volkswagen vernietigde bewijs dieselgate' Vijf topmannen aangeklaagd

Volgens de Amerikaanse aanklagers van Volkswagen vernietigde het bedrijf bewijsstukken rondom dieselgate. Er zijn nog eens vijf topmannen aangeklaagd. De komende drie jaar komt VW onder verscherpt toezicht in de Verenigde Staten.

Volkswagen zou, in de fase dat het dieselschandaal aan het licht kwam, emails en documenten hebben vernietigd waarin belastend bewijs aanwezig was. De Amerikaanse aanklagers verdenken Volkswagen hiervan, zo weet Automotive News. Inmiddels zijn er vijf topmannen met betrekkingen tot de Amerikaanse markt aangeklaagd. Een zesde, Oliver Schmidt, werd afgelopen weekend al gearresteerd. Hij moet vandaag voor de rechter verschijnen. De andere vijf zijn Heinz-Jakob Neusser (voormalig hoofd motorontwikkeling), Richard Dorenkamp (verantwoordelijk voor de eerste in de VS geleverde dieselmotor met de sjoemelsoftware) en kwaliteitsmanagers Bernd Gottweis en Juergen Peter.



Verder werd vandaag bekend dat de Amerikaanse overheid Volkswagen de komende drie jaar nauwlettend in de gaten zal houden. Volkswagen moet in die periode inzicht in documenten geven en de auto's worden volgens een nieuw, meer op de praktijk gebaseerde manier op uitstoot gecontroleerd. Op een aantal momenten zal er een controle worden uitgevoerd op Volkswagen om te kijken of ze hun zaken op orde hebben. Dat gebeurt ook bij de Amerikaanse tak van dochtermerk Porsche.



Er werden in de afgelopen anderhalf jaar van 'dieselgate' al meerdere topmannen bij Volkswagen ontslagen of op non-actief gezet. Zelfs CEO Martin Winterkorn moest het veld ruimen. Zijn opvolger, Matthias Mueller, reageert op het laatste nieuws. Hij zegt dat Volkswagen het gedrag dat tot het dieselschandaal heeft geleid ten zeerste betreurt.