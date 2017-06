Slideshow

Volkswagen Touareg weer gespot Touareg houdt details slim verborgen

Volkswagen is nog steeds druk aan het testen met de nieuwe Touareg. Hoewel de auto weinig verrassingen meer in petto heeft, is er nog het één en ander afgeplakt.

Eigenlijk hadden ze zich bij Volkswagen de moeite kunnen besparen om de nieuwe Touareg te vermommen. In maart dook er al een foto op waarop de neus van de SUV namelijk in vol ornaat is te zien is. Als we die naast dit testexemplaar zetten, zien we dat er met man en macht is geprobeerd om de diep doorlopende grille te verbergen.



Aan de achterkant moeten stickers in de vorm van de huidige achterlichten voorkomen dat we de bredere en scherpere units van de nieuwe Touareg zien. Overigens is wel duidelijk te zien dat de auto langs de flanken strakkere lijnen krijgt. De scherpe vouw langs de heuppartij doet enigszins denken aan die van de Audi Q5. Dankzij het MLBevo-platform moet de nieuwe Touareg wat lichter worden dan de huidige generatie. We verwachten de auto nog dit jaar te mogen verwelkomen.