Volkswagen Touareg laat zich weer zien Langzaam minder camouflage

Volkswagens Touareg kwam al eens eerder in gecamoufleerde vorm voorbij, maar inmiddels is er steeds meer zichtbaar van de auto. In plaats van dikke plakken zwart plastic gaat hij nu gehuld in een dunnere, psychedelisch bedrukte laag.

Dat betekent dat de vorm van neus en kont nog altijd goed verborgen blijven. Wel is duidelijk dat de grille twee dikke lamellen krijgt en de koplampen – uiteraard opgebouwd uit leds – groter lijken dan die van het huidige model. Uiteraard krijgt de Touareg een typisch Volkswagen-gezicht, dus verwacht geen gekke designfratsen. Zoals bij de meeste modelwissels in het Volkswagen-concern krijgt ook de Touareg wat scherpere vouwen in de flanken. Het spijltje in de voorste zijruit ter hoogte van de zijspiegels valt op, maar ook dit item kennen we al van de huidige Touareg. Als geheel lijkt de auto wat langer en lager dan het huidige model.

Volkswagen presenteerde onlangs al een grote SUV, de Atlas. Op de markten waar die auto wordt gevoerd, wordt de Touareg nog nadrukkelijker als 'premium-SUV' gepositioneerd. In de Verenigde Staten zal de Touareg dan ook duurder zijn dan z'n grotere broer, iets wat bij het nieuwe model niet anders zal zijn.