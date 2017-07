Slideshow

Volkswagen toont elektrisch prototype Gen.E Is dit de nieuwe Golf?

In een vandaag verschenen persbericht toont Volkswagen out of the blue een auto die wel eens een tipje van de sluier zou kunnen oplichten van de nieuwe generatie Golf.

Het is vast geen toeval dat Volkswagen op de dag dat Tesla met groot nieuws komt óók een mysterieuze teaser de wereld in slingert. In het vandaag verspreide nieuwsbericht spreekt VW uitgebreid over de toekomst en alle nieuwe ontwikkelingen waarmee het merk momenteel stoeit. Zoals de Mobile Charging Robot, een robot die elektrische auto's in bijvoorbeeld parkeergarages automatisch van extra prik voorziet. Bij het persbericht zit een foto, maar er wordt met geen woord over de afgebeelde auto gerept. Dat is marketing anno 2017. Zo van: jongens, speculeer er maar op los en sloop het internet. En zo geschiedde…

Golf VIII

Want wat zien we nu precies op deze foto? We zien de contouren van de Golf, maar dan hoekiger gelijnd dan we de laatste decennia gewend zijn van Volkswagen. Een andere foto leert ons dat dit de Gen.E is, een elektrische concept-car die ook vanuit een andere hoek sterke overeenkomsten vertoont met de huidige generatie Golf. Grootste verschillen zijn de opbouw van de verlichting en de vleugeldeuren die doorlopen tot in het dak. De handgrepen zijn daarnaast 'op z'n Tesla's' in de koets verwerkt. Onder het logo in de neus zitten twee aparte laadcontacten verstopt: één voor het thuisnetwerk en één voor een snellader. Bovendien zien we onder de kentekenplaat een sensor die wellicht duidt op autonome functies. Aan de achterzijde zien we een geïntegreerde dakspoiler ter bevordering van de aerodynamica. Volgens Volkswagen moet het 'onderzoeksvoertuig' Gen.E op een enkele lading zo'n 400 kilometer ver komen.

Verdere informatie ontbreekt helaas, waardoor we nog even zijn aangewezen op onze collectieve fantasie.