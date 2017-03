Slideshow

Volkswagen toch open voor gesprek met FCA Overleg over fusie 'niet uitgesloten'

De CEO van de Volkswagen Group geeft aan open te staan voor overleg met Fiat Chrysler-topman Marchionne.

Het leek er vorige week nog op dat Volkswagen absoluut geen behoefte heeft aan overleg met Fiat Chrysler over een mogelijke fusie. Volkswagen-topman Müller lijkt daar nu echter toch niet volledig tegen te zijn, meldt Reuters: "Ik heb nooit gezegd dat samenwerking met een ander concern voor altijd uitgesloten is," aldus de CEO." Müller zou eerder alleen hebben willen verklaren dat er nog geen contact is tussen hem en Marchionne.



Dat is toch best een andere toon dan vorige week. Toen gaf Müller nog aan 'andere zorgen' te hebben en niet open te staan voor gesprekken over een mogelijke fusie. Hoewel de deur nu toch op een kiertje lijkt te staan, heeft Müller nog wel een tip voor zijn conculega; die zou volgens hem eens direct contact moeten proberen te zoeken, in plaats van het via journalisten spelen.



Hoewel de beweegredenen van Marchionne voor een fusie vorige week niet verder werden verduidelijkt, kan de recente overname van Opel door PSA Group natuurlijk een belangrijke drukfactor zijn. Müller werd ook gevraagd of die overname ervoor zorgt dat fusies bespreekbaar zijn, maar gaf aan dat Volkswagen Group zich niet bedreigd voelt. "Ik heb vertrouwen in onze toekomst. Of dat nou met Marchionne is of niet."