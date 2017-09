Slideshow

Volkswagen test mysterieuze Golf R Golf 'R400' toch op komst?

Volkswagen is druk aan het testen met een Golf R op de Nürburgring. De auto lijkt meer in petto te hebben dan in eerste instantie opvalt.

Een Volkswagen Golf R op de Nürburgring weet de geruchtenmolen weer flink aan te zwengelen. De auto lijkt namelijk over dezelfde ovale uitlaateinden te beschikken als de Audi RS3, waardoor er vermoedens bestaan dat dezelfde 2,5-liter vijfcilinder onder de motorkap schuilt. In dat geval zou er alsnog een meer potente Golf R aan kunnen komen.



Met de Golf R400 Concept blikte Volkswagen drieënhalf jaar geleden vooruit op een extra krachtige versie van de Golf R. Vervolgens dook in mei 2015 een testauto op bij de Nürburgring, die volgens de spionagefotograaf de bekende roffel van een vijfcilinder produceerde. Het dieselschandaal ontvouwde zich vlak daarna, waardoor plannen voor de 'R400' in de ijskast werden gezet. De Golf R die we vandaag zien, zou echter weer met een vijfcilinder onderweg zijn, dus lijkt het plan nieuw leven ingeblazen.



Mocht inderdaad de krachtbron van de Audi RS3 overgeheveld worden naar de Golf R, dan zou R400 nog steeds een logische aanduiding zijn, want dat blok is goed voor een vermogen van 400 pk. De reguliere Golf R beschikt over de 310 pk sterke 2.0 TSI. Datzelfde blok ligt in de Golf GTI Clubsport S, dat is momenteel de snelste versie.